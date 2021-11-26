Alsancak Stadyumu'na efsane futbolcunun adı verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan Alsancak Stadyumu'nun adının Alsancak Mustafa Denizli Stadı olduğunu açıkladı.
Spor 26.11.2021, 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem konutları teslim töreninde yaptığı açıklamada yapımı tamamlanan Alsancak Stadyumu'nun yeni adını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alsancak Stadı'nın adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik. İzmir'e hayırlı olsun" dedi.
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