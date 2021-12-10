Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk galibiyet Hatayspor'un

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda yaklaşık 7.5 yıl sonra oynanan ilk müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Atakaş Hatayspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Mame Diouf ve 75'te Dylan Saint-Louis kaydetti.

Altay'ın 21. dakikada Cesar Pinares ile bulduğu gol ev sahibi ekibin puan alması için yeterli olmadı.

Atakaş Hatayspor, müsabakanın 86. dakikasında Diouf ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından puanını 29'a yükselten Atakaş Hatayspor, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

18 puanda kalan kalan Altay ise maç fazlası ve averajla 14. sırada konumlandı.

Karşılaşmanın önemli anları

11'inci dakikada savunmanın hatasından yararlanan Diouf, kaleci Lis'i çalımladı. Diof'un pasında topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top son anda İbrahim'den döndü.

21'inci dakikada Altay golü buldu. Pinares ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 1-0.

38'inci dakikada Atakaş Hatayspor skoru eşitledi. Kullanılan köşe vuruşunda Riberio içeriye ortaladı. Fatih'in kafayla indirdiği topa gelişine voleyi vuran Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Riberio orta alandan kaptığı topla rakip ceza sahasına girerek sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Lis topu tokatladı ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Saint-Louis kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

71'inci dakikada Saint-Louis'in pasında Diouf kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diouf'un vuruşunda top kaleci Lis'den sekip üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Saint-Louis'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75'inci dakikada sağ kanattan Altay yarı alanına giren Lobjanidze topu içeriye çevirdi. Lis'in hatalı çıkışı sonrası bekletmeden vuruşunu yapan Saint-Louis topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

84'üncü dakikada İbrahim Lobjanidze'yi düşürdü. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

86'ncı dakikada Diouf'un kullandığı penaltıda kaleci Lis topu sağ köşeden çıkardı.

87'nci dakikada Riberio'nun kullanığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi, yan direk gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1'lik konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.