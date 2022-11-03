Alperen Şengün'ün sayıları takımına yetmedi

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Clippers, Rockets'ı 8 sayı farkla geçerek sezonun dördüncü galibiyetine ulaştı.

Clippers'ta Paul George 28 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Marcus Morris 21 sayı ve 10 ribaunt, Moses Brown 13 sayı 7 ribaunt, Reggie Jackson 12, Norman Powell 9 sayıyla oynadı.

Bu sezon çıktığı 9 maçta tek galibiyeti bulunan Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 26 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, takımının en skoreri oldu. Kevin Porter 22 sayı, 7'şer ribaunt ve asist, Jalen Green 22 sayı, Daishen Nix 12 sayıyla mücadele etti.

Garland, Cavaliers'ı galibiyete taşıdı

Doğu Konferansı takımlarının uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Boston Celtics'i 114-113'lük skorla geçti.

Bu sezon 7. maçında 6. kez kazanan Cavaliers'ta gözündeki sakatlığın geçmesinin ardından parkelere dönen Darius Garland, 29 sayı, 12 asist ve 5 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Donovan Mitchell 25 sayı ve 6 asist, Caris LeVert 15 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Evan Mobley 15 sayı ve 7 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayı ve 14 ribauntla mücadele etti. 12 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman, sayı bulmazken, 4 ribaunt aldı.

Bu sezon 3 kez kaybeden 4 galibiyetli Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 26 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Marcus Smart 16 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Malcolm Brogdon 15 sayı, Al Horford 12 sayı ve 12 ribaunt üretti.

Lakers ikinci galibiyetini aldı

Batı takımlarının uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmasında Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 120-117'lik skorla geçti.

Bu sezon 7. maçında ikinci kez kazanan Lakers'ta Lonnie Walker 28 sayı, Anthony Davis 20 sayı, 16 ribaunt ve 4 blok, LeBron James 20 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Troy Brown 15 sayı ve 10 ribaunt, Russell Westbrook 13 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.

Sezonun üçüncü mağlubiyetini alan Pelicans'ta Zion Williamson 27 sayı ve 7 asist, CJ McCollum 22 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Jose Alvarado 15, Trey Murphy 12 sayı, Larry Nance 11 sayı ve 8 ribaunt, Jonas Valanciunas 9 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 111-121

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 114-113 (uzatmada)

New York Knicks-Atlanta Hawks: 99-112

Miami Heat-Sacramento Kings: 110-107

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 106-88

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 100-143

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 101-109

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 116-91

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 103-100

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 106-111

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 120-117 (uzatmada)