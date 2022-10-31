Alperen'in sayıları yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Houston Rockets'ı 124-109 yenerek üst üste 4. kez galip geldi.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Konuk ettiği Denver Nuggets'ı 121-110 mağlup eden Los Angeles Lakers, 6. maçında galibiyetle tanıştı.
Lakers'ı galibiyete, 26 sayı, 8 asist, 6 ribauntla oynayan LeBron James, 23 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza atan Anthony Davis ve 18 sayı, 8 ribaunt, 8 asist üreten Russell Westbrook taşıdı.
Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Jamal Murray 21 sayı, 5 asist ve Aaron Gordon 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
Alperen'den Suns'a karşı 16 sayı
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, Houston Rockets'ı 124-109 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi Suns'ın all-star şutör gardı Devin Booker 30 sayı, 6 asistle sahanın en skoreri oldu. Cameron Johnson 19 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul de 10 sayı, 15 asistlik katkıda bulundu.
Batı Konferansı'nda son sıraya gerileyen Rockets'ta Kevin Porter 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Alperen Şengün ise 16 sayı, 9 ribaunt, 2 asist üretti.
Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde 121-108 kazandığı New York Knicks karşılaşmasını 3 sayıyla tamamladı.
Arka arkaya 5. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 38 sayı, 12 asist ve Kevin Love 29 sayı, 8 ribauntla oynadı.
Doncic 30 sayının altına düşmüyor
All-star oyuncu Luka Doncic'in 44 sayı, 5 asistle sürüklediği Dallas Mavericks, ağırladığı Orlando Magic'i 114-105 mağlup etti. 23 yaşındaki Doncic, bir NBA sezonundaki ilk 6 maçında da 30 sayı barajını geçen 6. oyuncu oldu. Bunu son olarak 1986-1987 sezonunda Michael Jordan başarmıştı.
Sonuçlar
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 91-112
Boston Celtics-Washington Wizards: 112-94
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 128-114
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 121-108
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 107-98
Dallas Mavericks-Orlando Magic: 114-105
Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-109
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 121-110
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|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Adana Demirspor
|12
|23
|3. Beşiktaş
|12
|22
|4. Galatasaray
|11
|21
|5. Trabzonspor
|11
|21
|6. Başakşehir
|10
|20
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Ankaragücü
|11
|11
|14. Sivasspor
|11
|10
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Girona
|12
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|11
|4