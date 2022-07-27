Alper Ulusoy, yeni sezonda VAR'da görev yapacak
Süper Lig hakemi Alper Ulusoy, yeni sezonda VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosunda görev yapacak.
Spor 27.07.2022, 18:46 27.07.2022, 18:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig hakemi Alper Ulusoy'un, kendi isteğiyle VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kuruluna (MHK) sunduğunu bildirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kuruluna sunmuştur. Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.
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