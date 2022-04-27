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Almanlar'dan Fenerbahçe'ye ağır ifadeler

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Axel Hellmann, Avrupa'da büyük kulüplerin, maddi açıdan ulaştığı güç sebebiyle orta seviye kulüplerden çok daha iyi konuma geldiğini söyled

Spor 27.04.2022, 01:30
Almanlar'dan Fenerbahçe'ye ağır ifadeler

"Orta seviye kulüpler unutulmuş durumda" diyen Hellmann, "Yaptığımız Avrupa turunda İspanya'dan, Yunanistan'dan ve Türkiye'den kulüp temsilcileri ile görüşmelerde bulunduk. İspanya'da Real Betis, çok başarılı bir profil çiziyor. İspanya Kral Kupası'nı dahi kazabiliyorlar ancak uluslararası turnuvalarda mücadele edememe endişesi taşıyorlar."

"FENERBAHÇE MÜCADELE EDEMİYOR"

"Çoğu takımın benzer problemleri var. Örneğin Fenerbahçe; Boğaz'ın görkemli kulübü. Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, onları Avrupa'nın en üst seviyesinden uzak tutmuş, büyük takımlar ile mücadele edemeyecek duruma getirdi." ifadelerini kullandı.

"GERİDE BIRAKILMAK İSTEMİYORUZ"

Eintracht Frankfurt'u, "orta seviyenin biraz üstü" bir kulüp olarak gördüğünü söyleyen Axel Hellmann, "Pastadaki en büyük çileğin biz olmadığımızın farkındayız. Ayrıca biliyoruz ki Avrupa'da uluslararası hedefleri yüksek olan takımlar var. Bu takımlar hedeflerini iyi bir şekilde muhafaza etmek istiyor ve bunu anlayabiliyorum. Ancak bizim gibi orta seviye takımların da bazı hedefleri var ve biz de hedeflerimizi muhafaza etmek istiyoruz. Geride bırakılmak istemiyoruz ancak böyle bir tehlikenin olmadığını söylersek yalan olur." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA BİR CANAVAR OLUŞTU"

Avrupa'daki adil olmayan ekonomik şartları eleştiren Hellmann, "Büyük takımlar her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu durum yeterince zorlayıcı olmazmış gibi bir de Şampiyonlar Ligi'nin formatını değiştirme kararı aldılar. 2024'deki yeni format ile birlikte 32 yerine 36 takım katılacak ve turnuvaya katılımda ana şart önceki sezonda yerel liglerde başarılı olmak olmayacak. Yerel liglerdeki başarıyı göz ardı eden bir katsayı sisteminin adil ve ilgi çekici olacağını düşünmüyorum. Bu dengesizlik, Avrupa futbolunda "Süper Lig" fikrini de ortaya çıkaran canavara destek olacak." dedi.

"AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ, HAREKETE GEÇMELİ"

Ortaya çıkan dengesizliğin çok daha büyük tehlikeler doğuracağını söyleyen Axel Hellmann, "Avrupa zaten büyük bir tehlike içinde. Büyük takımlar bile tehlikede. Son 20 yılda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan 80 takımın 50'si ya İngiliz ya İspanyol takımı. Buna karşıt bir plan yaratmak zorundayız. Bunu konuda da en büyük iş Avrupa Kulüpler Birliği'ne düşüyor. ECA, Avrupa'daki her kulübün sesini dikkate alacak bir kuruluş olmalı" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arasında bu kadar fark olmamalı" diyen Hellmann, "Orta seviye kulüpler olarak kendimizi daha iyi organize etmek zorundayız. Çoğu kulüp benzer sorunlara sahip ve doğru yapılanmayla başarıya ulaşırsak sesimizi daha gür duyurabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

#Axel Hellmann #Avrupa
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