Ali Sami Yen'in yeni adı belli oldu

Galatasaray'da stadyum isim sponsorluğu konusundaki belirsizlik sona erdi. Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada NEF ile anlaştıklarını duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İsim belli oldu

Galatasaray Kulübü ile NEF işbirliği anlaşması imza töreni düzenledi. Törende stadyumun yeni adı açıklandı. Türk Telekom ile anlaşmanın sona ermesinin ardından stadın yeni ismi "Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu" oldu.

Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğu

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, anlaşma sağladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Elmas, "Galatasaray ile birlikte olmak isteyen firmalarla görüşmeler yaptık. NEF markası, en iyi teklifi yaptı. Galatasaray ile mükemmel bir uyumu var. Toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Anlaşmamız 5+5 yıllık. Stat isim hakkından amatör şubelerimize de bir pay gidecek. Her yıl için anlaştığımız takvim üzerinden ödemeler yapılacak. Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirmiş olduk. Umarım bu beraberlik başarılar getirir" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 10 seneyi kurtarmak istiyoruz"

Gelecek yıllar için çalıştıklarını söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Önümüzdeki 1-2 seneyi kurtarıp popüler olmaktan ziyade Galatasaray'ın 10 senesini kurtarmayı hedefliyoruz. Sadece bu kaynakta değil, gelen tüm kaynaklarda hedefimiz borcu ödemek ve gelir artırmak" dedi.