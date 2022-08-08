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Ali Palabıyık Portekiz yolcusu

Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Spor 08.08.2022, 17:56
Ali Palabıyık Portekiz yolcusu

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

Kaynak: AA
#Ali Palabıyık #UEFA Avrupa Konferans Ligi
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