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Ali Koç taraftarla tartıştı

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Spor 27.10.2021, 10:32
Ali Koç taraftarla tartıştı

Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya Jan Vesely'nin basketleriyle hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk 6 sayısını üreten Vesely, takımının da ilk 10 sayısına imza attı. Sarı-lacivertliler, 5. dakikayı 12-2 önde geçtiği çeyreği 20-15 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte konuk ekip oyuna ağırlığını koydu. Savunmasını sertleştiren Barcelona, hücumda da pota altında etkili oldu. İlk yarının son 3 dakikasında 10-0'lık seri yakalayan İspanyol ekibi, soyunma odasına 6 sayı önde gitti: 29-35.

Barcelona üçüncü çeyreği 1 saniye önde bitirdi

Üçüncü çeyrekte ilk basket Guduric'ten geldi. Barcelona buna 4-0 sayıyla karşılık verdi ve farkı da 8 sayıya yükseltti: 31-39. Savunmada daha etkili olmaya başlayan Fenerbahçe Beko, periyotun bitimine 28 saniye kala Vesely'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla bu çeyrekte ilk kez öne geçti: 47-46. Barcelona, Smits'in pota altından son saniyede bulduğu basketle üçüncü çeyreği 1 sayı önde bitirdi: 48-49.

Son saniye basketiyle kazandı

Son periyot karşılıklı basketlere başladı. Son 7 dakikaya konuk ekip 5 sayı farkla 55-50 önde girdi. Savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe, Guduric'in 3 sayılık atışı sırasında aldığı basket faulle 4 sayı birden kazanıp, bitime 3 dakika 33 saniye kala 62-61 öne geçti. Son anları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Barcelona, Mirotic'in son saniye sayısıyla 76-74 kazandı.

Başkan Ali Koç ile taraftar arasında gerginlik

Mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bazı taraftar maç sonunda sözlü diyaloğa girdi. Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.

#THY Avrupa Ligi
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