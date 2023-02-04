Ali Koç'tan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kaza geçirdi. Kayak yaparken düşüp yaralanan Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Ali Koç yaptığı açıklamada, oğlunun bileğini kırdığını durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, geçirdiği kayak kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ali Koç'tan oğlu Kerim Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında açıklama :

Kerim Rahmi Koç, tatile gitmeden önce, merhum amcası Mustafa Koç'un ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak'ta, kabri başında düzenlenen anma törenine katılmıştı.

Sabah'ın haberine göre, 15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.

Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı. Tedavisi tamamlanan Kerim Koç taburcu edildi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, oğlunun bileğini kırdığını durumunun iyi olduğunu açıkladı.

KERİM RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Kerim Rahmi Koç 12 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Ali Yıldırım Koç ile Annesi Nevbahar Koç'un ikinci çocuğudur. Leyla Sadberk Koç isminde kız kardeşi vardır. Koç Okulu orta kısmında öğrenimini sürdürmektedir.

Ali Koç da 2016 yılında gittikleri sömestir tatili sırasında Courchevel'deki kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı.