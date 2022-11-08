Ali Koç'tan Galatasaray'a teşekkür

Galatasaray sahasında Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım Icardi'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe 'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, derbi mücadelesini stadyumdan takip etti. Sarı-Lacivertli kulüp Galatasaray'ı arayarak Jorge Jesus'un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.

BAŞKANLIK LOCASI TAHSİS EDİLDİ

Fanatik’ten Yakup Çınar’ın haberine göre Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı daha önce Fıratpen'e ait olan ancak bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.

ALİ KOÇ'TAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Galatasaray Stadı'nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus memnuniyetini başkan Ali Koç'a aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Karar