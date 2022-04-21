Ali Koç'tan büyük tepki

Ali Koç şunları söyledi:

"Şu an mecliste spor yasası görüşülmektedir. Biz spor kulübü ve özellikle Süper Lig kulüpleri olarak endişelerimizi anlattık. Evet görüştük. Dinlendik mi, kaale alındık mı hayır! Siyasetçiler, ‘Kulüplerimizin görüşlerini aldık’ diyebilirler. Evet aldınız. Uyguladınız mı, hayır! Nihai taslak seviyesinde görüşlerimiz var mı, hayır.

Bizler gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, çabalarken, fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından ‘şerefsizler, namussuzlar’ olarak tarif edildik.

Saygı duyduğumuz eski bir futbolcu, finansal konularda, denetlemede kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz. Bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu işin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz.”