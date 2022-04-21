Ali Koç'tan büyük tepki
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden “Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü’ne” layık görüldü. Törende konuşan Başkan Ali Koç, spor yasası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, bir milletvekili tarafından "şerefsizler, namussuzlar" olarak tarif edildiklerini belirtti.
Ali Koç şunları söyledi:
"Şu an mecliste spor yasası görüşülmektedir. Biz spor kulübü ve özellikle Süper Lig kulüpleri olarak endişelerimizi anlattık. Evet görüştük. Dinlendik mi, kaale alındık mı hayır! Siyasetçiler, ‘Kulüplerimizin görüşlerini aldık’ diyebilirler. Evet aldınız. Uyguladınız mı, hayır! Nihai taslak seviyesinde görüşlerimiz var mı, hayır.
Bizler gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, çabalarken, fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından ‘şerefsizler, namussuzlar’ olarak tarif edildik.
Saygı duyduğumuz eski bir futbolcu, finansal konularda, denetlemede kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz. Bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu işin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz.”
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|31
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Tuzlaspor
|31
|42
|10. Altınordu
|32
|41
|11. Adanaspor
|31
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Keçiörengücü
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|31
|37
|16. Kocaelispor
|31
|37
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|32
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Atletico Madrid
|33
|61
|3. Barcelona
|31
|60
|4. Sevilla
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Getafe
|33
|35
|15. Rayo Vallecano
|31
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25