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Ali Koç: "Son 4 ayda hakemlik müessesi bu kara tabloyu tarihte hiç yaşamamıştır"

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Son 4 ayda hakemlik müessesi bu kara tabloyu tarihte hiç yaşamamıştır. En muzdarip kulüp olan biz, hakemlere yeri geldiğinde sahip çıkmayı biliriz. Bugün hakemlerin psikolojisi bu ligin tamamlanması için büyük risk oluşturmaktadır." diye konuştu.

Spor 11.03.2022, 18:00
Ali Koç: "Son 4 ayda hakemlik müessesi bu kara tabloyu tarihte hiç yaşamamıştır"

Hakem klasmanların yeniden belirlenmesi ve kalan haftalarda Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda tecrübeli hakeme görev verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından oluşan tartışmaları değerlendiren Ali Koç, "TFF'nin aldığı karar, ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Fenerbahçe olarak bu açıklamaya derhal tepki verdik. Ana sebebi isimlerden ziyade sürecin yönetiliş şekli ve zamanlamasıyla alakalı. Süper Lig'de bir kulüp yoktur ki hakemlerden şikayet etmesin. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi konusunda da hemfikiriz. Ancak yöntemlerde hemfikir değiliz. İsimler değişecek elbette biz buna karşı değiliz ama şu anki endişemiz hakemlik müessesesinin ileride kabul edemeyeceğimiz kişilerle yapıldığının endişesi içinde olmamızdır. Şeklen de, zamanlama olarak da yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın aylarca süren bir çalışmanın sonucunda alındığına inanmadıklarını aktaran Başkan Koç, "Bu reformu yapan kişilerin niyetlerinden emin olmuyoruz. Kafamızda soru işaretleri var? Bu değişimi yapacak kişilerin niyet ve kapasiteleri olduğuna inanmıyoruz. Öte yandan MHK Başkanı tarafından ifade edildiği gibi aylarca süren bir çalışmanın sonucu olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz. Sayın Başkan 'Ben yaptım' diyor ama ben farklı düşünüyorum. Bu gerçekten riyakatsizlikten mi yoksa güç zehirlenmesinin verdiği öz güvenin eseri midir? Son 4 ayda hakemlik müessesi bu kara tabloyu tarihte hiç yaşamamıştır. En muzdarip kulüp olan biz, hakemlere yeri geldiğinde sahip çıkmayı biliriz. Bugün hakemlerin psikolojisi bu ligin tamamlanması için büyük risk oluşturmaktadır." diye konuştu.

"Bir müdahale olduğunu düşünüyoruz"

Fenerbahçe'nin 17. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor maçına hakem Zorbay Küçük'ün atanmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ali Koç, şu görüşleri paylaştı:

"Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi 16 Şubat'ta açıklandı. 3 Mart Perşembe günü saat 23.55'te Zorbay Küçük bu maçın hakemi olarak açıklandı. Aynı gece Zorbay Küçük, Alanya'da Alanyaspor-Gaziantep FK kupa maçını yönetti. Bu maç 23.00 gibi sonuçlandı, 23.22'de ise TFF hafta sonu oynanacak maçla ilgili tebligatı Zorbay Küçük'e yaptı. Teamüllere sadık kalan bir anlayışla bu atama yapılsaydı konuların böyle gerçekleşmesi söz konusu bile değildi. O yüzden biz bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. İnşallah öyledir, aksi taktirde son derece beceriksiz, amatörce bir yaklaşım olduğunu söylemek istiyorum. Zorbay Küçük'ün apar topar bu maça atanmasının altında neler yatmaktadır? Perde arkasında müdahaleler var mıdır?

"Trabzonspor maçının ilk düşünülen hakemi büyük ihtimalle Zorbay Küçük değildi, son dakika değiştirildi. Böyle bir maça atanacak hakem bir evvelki hafta maç almaz ya da zorluk derecesi düşük bir maç alır. Bu hakemin (Zorbay Küçük) fiziken ve öfke kontrolü konusunda ciddi zaafları olduğu biliniyor. Zorbay Küçük, en çok sakatlanan hakemlerdendir. Özellikle alt liglerde kulüpler üslup ve davranışları konusunda MHK'ye şikayette bulunmuşlardır. Dolayısıyla önemli maç öncesi gerekli dinlenmeye en çok ihtiyaç duyan hakemlerdendir. Kararı 23.22'de öğreniyorsunuz. Hakemin 'Maçın hakemi ben değildim ve sonradan bana verildi' gibi düşünmesi normaldir ve bu sağlıklı bir durum değildir. Zorbay Küçük ilk defa böyle zorluk derecesi yüksek bir maçı yönetecekti. Bunun üstüne teamüllerin aksine hakem üçlüsü ilk defa beraber maç yönetti."

"Yüreğiniz varsa savcılığa başvurun"

Hakem atamalarıyla ilgili yaptıkları açıklamalara TFF'nin hemen cevap verdiğine vurgu yapan Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki, Fenerbahçe herhangi bir konuda açıklama yaptığında açıklamanın mürekkebi kurumadan atar topar cevap verip tehdit etme cüretini gösterdiler. Başka kulüplerin çok daha ağır açıklamalarını federasyon görmezden geldi. Ülkemizin savcılarına bizi şikayet etmişler ve göreve çağırmışlar. Yüreğiniz varsa savcılığa başvurun ve bize soruşturma açtırmaya çalışın. Neye istinaden savcıları göreve çağırıyorsunuz? Bu kadar ciddiyetten uzaksınız. Yayıncı kuruluş 4 yıldır gelirlerimizi indiriyor. Menfaatlerimizi korumaktansa bizi suça ortak edip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Tam 10 açıklamamıza göreve geldikten sonra saat içinde yanıt verdiler. TFF yeri gelir bize karşı bariz hatalar yapan hakemleri ödüllendirir, yeri gelir harcama limitleri adına kulübümüzü tecrit altına almaya çalışır. Yeri gelir kulübümüze açıklamalarını kişiselleştirerek cevap verir. TFF, bize karşı tutumunu ortaya koymaktadır. Tek yol bu köhneleşmiş yapıyla mücadele etmek ve Türk futbolunu bu zihniyetten kurtarmak için var gücümüzle mücadele etmektir."

Kaynak: AA
#Ali Koç #fenerbahçe #TFF #MHK
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