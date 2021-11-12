Ali Koç: 'Şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe'dir'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra’da bir kriz yönetimi yapıldığının altını çizerek Teknik Direktör Vitor Pereira ile yola devam edildiğini net bir şekilde ifade etti. Koç; Vitor’un sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığını, hem hocanın hem de yönetimin ortak hedefinin sadece ve sadece Fenerbahçe’nin başarılı olması olduğunu dile getirdi.

"Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek"

Sezon başından itibaren gündeme getirilen Mesut Özil-Vitor Pereira konusuna da değinen ve lider bir duruş ortaya koyarak sözlerine devam eden Başkan Ali Koç, "Kimse Fenerbahçe’den büyük değildir. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Mesut futbola odaklanacak, görev verildiğinde en iyi şekilde yapmak için çalışacak, Vitor Pereira' da Mesut’tan en iyi şekilde nasıl faydalanır, onu gözden geçirecek. Fenerbahçe’nin kazanan sistemde sahaya çıkmasını sağlayacak. "dedi.

"Vitor Pereira ile yola devam edilecek"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, her iki tarafa da mesaj verirken; Vitor ile devam edilecek diyerek bu konudaki tüm söylentilere de cevap vermiş ve teknik adamı desteklediğini ortaya koyarak aynı zamanda derbi öncesi Vitor Pereira’nın ve takımın özgüvenini yükseltip sözleriyle takımı rahatlatmış oldu. Ali Koç'un net mesajlarının ardından camia da eleştirileri bırakıp lig yarışına odaklandığı ve bu zorlu yolda, Fenerbahçe’nin şampiyonluk mücadelesinde takımı desteklemeliyiz noktasına geldi.

"Önümüzde uzun bir yol var"

Derbiye hazırlanan Fenerbahçe takıbını yakından takip eden Koç, antrenman öncesinde ve sonrasında hem teknik direktör hem de oyuncular ile birebir görüşmeler yaptı.

Tek odağının futbol takımının olduğunu vurgulayan Ali Koç, Fenerbahçe ayağından çekilmez ve başkaları ittirilmezde şampiyonluğun en büyük adayı olacağını söyledi. Başkan Ali Koç’un bu açıklama ve adımlarının ardından Samandıra’da da hava değişti.

Başkan Ali Koç sözlerini şu şekilde noktaladı;

"Fenerbahçe adının olduğu her yerde liderliğin gerçek adayı her zaman Fenerbahçe olur. Önümüzde uzun bir yol var ve Fenerbahçeli futbocular biz Fenerbahçeyiz diye fikir birliğine vardılar."

