"Ali Koç Portekizli hoca ile görüştü"
A Bola'nın haberine göre, başkan Ali Koç 67 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus ile görüştü.
Spor 08.04.2022, 19:23
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması konusunda çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün bir numaralı gündemi; yeni teknik direktörün kim olacak?
A Bola'nın haberine göre, başkan Ali Koç Portekiz'e giderek teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.
Haberde Ali Koç'un deneyimli teknik adamı ikna etmek için Portekizli çalıştırıcının talep edeceği birçok şartı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.
2015 yılında da adı Fenerbahçe ile anılan 67 yaşındaki Jesus, aralık ayında Benfica'dan ayrılmıştı.
Kaynak: NTVSPOR
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