"Ali Koç iki futbolcu önerdi, ihtiyacımız yok dedim"

Transfer görüşmeleri ile ilgili konuşan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım şunları söyledi:

“Eyüpspor'a imza atan Halil Akbunar'ı kiralık olarak kadromuza katmak için Westerlo ile anlaşma sağladık ancak İstanbul ekibinin fazla para vermesi ve eşinin bu şehirde yaşamak istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.”

Yıldırım, Ali Koç’un iki futbolcu önerdiğini söylerken, “Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiralık olarak istedik. Jorge Jesus kullanacağını söyleyerek transferine izin vermedi. Ali Koç bize Bruma ve Mauricio Lemos'u önerdi bizim stopere ihtiyacımız yok dedim.” dedi.

“KARTAL KAYRA YILMAZ BIRAKMAK İSTEMEDİ”

Yıldırım, “Kartal Kayra Yılmaz ile görüştük Ümraniye'de kiralık olarak oynuyor orada mutsuzdu.Teklif yaptık gelmek istedi ama Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, Kayra'yı bırakmak istemedi” diye konuştu.” dedi.

Kaynak: Samsun Gazetesi