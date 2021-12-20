banner38

Ali Koç, Fenerbahçe'ye çare olamadı

Büyük umutlarla başkan seçilen Ali Koç, Fenerbahçe'ye futbolda beklediği başarıları getiremedi.

Spor 20.12.2021, 19:39
Ali Koç, Fenerbahçe'ye çare olamadı

Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda beklentilerin oldukça uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli futbol takımı, 2021-2022'de de istediği performansı sergileyemiyor.

Sezon başında teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren ve kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, 2014'ten bu yana şampiyonluk özlemi yaşadığı Spor Toto Süper Lig'de bekleneni veremedi. Ligin geride kalan 17 haftasında lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi. Grup aşamasını 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna veda etti. Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla mücadele edecek.

Tribünlerin protestosu Ali Koç'a döndü

Fenerbahçe taraftarının büyük desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç için işler iyi gitmiyor.

Futbolda son 4 sezonda yapılan transferlere rağmen hiçbir başarının gelmemesi, eleştiri oklarının Başkan Koç'a yönelmesine neden oluyor.

Bu sezon özellikle iç sahada yaşanılan puan kayıplarının ardından sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç'un aleyhine yaptığı tezahüratlar dikkati çekiyor.

Son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan beraberliğin ardından Kadıköy'ü dolduran on binlerce taraftar, Başkan Koç'u istifaya davet etti.

Derbilerde sadece 2 galibiyet

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbolda derbi kazanmakta zorlanıyor.

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli takım, Ali Koç'un başkanlığında derbi maçlarda taraftarını mutlu edemiyor.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 4 sezonda 14 derbiye çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 14 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizdi. Bu maçların 8'inde rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Derbilerde söz konusu 2 galibiyetin ilkini 2019-2020'de iç sahada Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, diğerini ise bu sezon deplasmanda Galatasaray önünde elde etti.

Derbi serileri Koç döneminde son buldu

Fenerbahçe'nin iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri, Ali Koç döneminde son buldu.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildi. Fenerbahçe, bu sonuçla sahasında rakibine karşı 23 maç ve 20 yılı aşkın süre sonra mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, geride kalan sezonun 10. haftasında ise Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, böylece 15 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertli takıma deplasmanda üstünlük kurmayı başardı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı sahasındaki üstünlüğü de Ali Koç döneminde son buldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenildi ve Karadeniz temsilcisine Kadıköy'de 23 yıl sonra mağlup oldu.

160 maçta 76 galibiyet

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ali Koç'un başkanlığında oynadığı resmi maçlarda yüzde 47,5 galibiyet oranı yakaladı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 160 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı.

Dört kez teknik direktör değişikliği yaptı

Ali Koç, başkanlığı döneminde 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Sarı-lacivertli takımda Ali Koç'un başkanlığındaki ilk 3 sezonda Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevini üstlendi.

Bu çalıştırıcılarla şampiyonluk ve kupa sevinci yaşayamayan sarı-lacivertli takım, sezon başında teknik direktörlük görevine ikinci kez Vitor Pereira'yı getirdi.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalınması ve Avrupa Ligi'ne veda edilmesi, Pereira'nın da geleceğinin tartışılmasına yol açtı. Fenerbahçe'nin kötü gidişine son verememesi halinde, oynattığı futbolla beklentilerin altında kalan Portekizli teknik adamla da yollarını ayırması bekleniyor.

Öte yandan Ali Koç döneminde bu 5 ismin yanı sıra Erwin Koeman, Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar da geçici teknik direktörlük görevini üstlendi.

61 oyuncu transfer edildi

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbol takımına 61 futbolcu transfer etti.

Sarı-lacivertli takım, bu süreçte kadrosuna kattığı futbolculardan istediği verimi elde edemedi.

Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 16 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 2019-2020'de renklerine 14 futbolcuyu bağlayan Fenerbahçe, geride kalan sezon ise 22 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise 9 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #Ali Koç
Yorumlar (0)
banner35
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8