Ali Koç'a transferi iptal ettiren telefon

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu Melo Trimble'ı kadrosuna katmak üzereyken son anda transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Melo ile anlaşan sarı-lacivertliler, 150 bin euroluk Euroleague çıkış maddesini kullanacakken, gelen telefon üzerine transferi iptal etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak rica ettiği ve bunun üzerine sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncunun transferini rafa kaldırdığı bildirildi.

Gazeteci Haluk Yürekli, başkan Burak Elmas'ı telefonla arayarak olayın doğruluğunu teyit ettiğini açıkladı.