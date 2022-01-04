Ali Koç'a transferi iptal ettiren telefon
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Galatasaraylı Melo Trimble'ın transferinden vazgeçti. İki kulüp başkanının yaptığı telefon görüşmesi sonrası transferin iptal olduğu bildirildi.
Spor 04.01.2022, 16:18
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu Melo Trimble'ı kadrosuna katmak üzereyken son anda transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.
Melo ile anlaşan sarı-lacivertliler, 150 bin euroluk Euroleague çıkış maddesini kullanacakken, gelen telefon üzerine transferi iptal etti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak rica ettiği ve bunun üzerine sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncunun transferini rafa kaldırdığı bildirildi.
Gazeteci Haluk Yürekli, başkan Burak Elmas'ı telefonla arayarak olayın doğruluğunu teyit ettiğini açıkladı.
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