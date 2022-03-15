Ali Akman gollerine devam ediyor
Hollanda Ligi'nde Nijmegen, Groningen'e deplasmanda 4-3 yenilirken konuk ekibin ilk golünü Ali Akman attı.
Spor 15.03.2022, 09:01
Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra sezon başında Almanya Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la transfer olan, ancak daha sonra Hollanda'nın Nijmegen takımına kiralanan Ali Akman, yeni takımındaki başarılı grafiğini sürdürüyor.
Ali Akman, son maçta takımı deplasmanda Groningen'e yenilmesine karşın tarihe geçti. Genç oyuncu takımının ilk golünü atarken; bu sezonki 6. golüne ulaştı.
6. golüne ulaşan Ali Akman (19 yaş, 328 gün) 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.
Ali Akman, Hollanda günlerine ödülle başlamıştı. Genç oyuncu, performansıyla Ağustos ayında en iyi genç futbolcuya verilen "Johan Cruyff Yetenek Ödülü" kazanmıştı.
Kaynak: NTVSPOR
Kaynak: AA
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