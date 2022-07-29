Ali Akman Galatasaray'da

Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, 20 yaşındaki Ali Akman'ı kiralıyor.

Son olarak forvet hattına Haris Seferovic'i transfer eden sarı-kırmızılılar, genç forveti 1 yıllığına kiralamak için kulübü Eintracht Frankurt ile prensip anlaşmasına vardı. Gelen bilgilere göre Galatasaray'ın herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Galatasaray'ın Ali Akman transferini bir an önce tamamlayıp, Avusturya'daki son etap kampına yetiştirmesi bekleniyor.

Geçen sezonu Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de geçiren genç forvet, 32 maçta 6 gol attı.