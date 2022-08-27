Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus'un golcü bir oyuncu istemesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe'de, adaylar ikiye düşürülmüştü. Valencia'dan Maxi Gomez ve Leipzig'den Alexander Sörloth ile görüşemeler yapan Fenerbahçe kararını verdi.

Alexander Sörloth hangi takıma transfer oldu?

Leipzig'e Alexander Sörloth için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe, Norveçli oyuncunun maaş isteklerinden dolayı bir adım geri çekildi. Leipzig, sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etmişti fakat Sörloth'un 3.5 milyon euroluk maaş istediği Fenerbahçe'yi şaşırttı.

Transferde geri adım atan sarı-lacivertliler, Valencia forması giyen Maxi Gomez için harekete geçti. Alexander Sörloth ise Leipzig'de forma şansı bulamayacağı için, Real Sociedad'ın da yapmış olduğu kiralama teklifini kabul etti. Geride bıraktığımız sezonu İspanyol ekibinde kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu, yeniden Real Sociedad forması giyecek.