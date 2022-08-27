Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth'u listesine almıştı. Sörloth'un yüksek maaş istemesi nedeniyle bu transferden geri adım atan sarı-lacivertliler, Maxi Gomez'e yoğunlaşmıştı. Son dakika bilgisiyle birlikte, Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Peki, Alexander Sörloth hangi takıma transfer oldu? Bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Teknik direktör Jorge Jesus'un golcü bir oyuncu istemesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe'de, adaylar ikiye düşürülmüştü. Valencia'dan Maxi Gomez ve Leipzig'den Alexander Sörloth ile görüşemeler yapan Fenerbahçe kararını verdi.
Alexander Sörloth hangi takıma transfer oldu?
Leipzig'e Alexander Sörloth için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe, Norveçli oyuncunun maaş isteklerinden dolayı bir adım geri çekildi. Leipzig, sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etmişti fakat Sörloth'un 3.5 milyon euroluk maaş istediği Fenerbahçe'yi şaşırttı.
Transferde geri adım atan sarı-lacivertliler, Valencia forması giyen Maxi Gomez için harekete geçti. Alexander Sörloth ise Leipzig'de forma şansı bulamayacağı için, Real Sociedad'ın da yapmış olduğu kiralama teklifini kabul etti. Geride bıraktığımız sezonu İspanyol ekibinde kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu, yeniden Real Sociedad forması giyecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. M. United
|4
|6
|7. Newcastle
|3
|5
|8. Fulham
|3
|5
|9. Brentford
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Nottingham Forest
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Aston Villa
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0