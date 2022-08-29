Alexander Sörloth'un transferi açıklandı
La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.
Spor 29.08.2022, 15:36
Eski takımı Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sörloth'un yeni takımı belli oldu.
Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, bir kez daha geçen sezon formasını giydiği Real Sociedad'a kiralandı.
Bir sezonluğuna kiralanan Sörloth'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olmadığı bildirildi.
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