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Alexander Sörloth'un transferi açıklandı

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Spor 29.08.2022, 15:36
Alexander Sörloth'un transferi açıklandı

Eski takımı Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, bir kez daha geçen sezon formasını giydiği Real Sociedad'a kiralandı.

Bir sezonluğuna kiralanan Sörloth'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olmadığı bildirildi.

#Real Sociedad
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