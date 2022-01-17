Alex'ten şok Aykut Kocaman sözleri: "Çalıştığım en kötü hoca"
Brezilya basınına röportaj veren Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, çalıştığı en kötü teknik adam sorusuna Aykut Kocaman cevabını verdi.
Spor 17.01.2022, 23:48
2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de efsane bir performansa imza atan ve devamında heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda takımdan ayrılmıştı.
Bemparana, şimdilerde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza ile bir röportaj yaptı.
Alex'e bu röportajda çalıştığı en iyi ve en kötü teknik adam da soruldu.
Alex bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: NTVSPOR
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