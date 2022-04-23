Alex ile Larin'in yerine Scarpa
Valerien İsmael ile geçtiği yeni sisteme uygun oyuncular arayan Beşiktaş, Palmeiras’tan Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Larin ve Alex Teixeira ile de yolları ayıracak.
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, teknik direktör Valerien İsmael’in raporu doğrultusunda görüşmeler sürüyor. Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Alex Teixeira’nın yanı sıra yeni sözleşme konusunda anlaşılamayan Larin’le yollar ayrılacak.
Siyah-beyazlılar Teixeira’nın boşluğunu Gustavo Scarpa ile doldurmak istiyor. Brezilya medyasında, “Scarpa’nın, Palmeiras ile Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi var ancak Beşiktaş bonservis ödemeye hazır. Oyuncu da Avrupa’da oynamaya olumlu bakıyor” ifadelerine yer verildi.
Palmeiras forması giyen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
Larin için Lazio iddiası
Öte yandan, sözleşmesi sona erecek olan Larin de İtalya yolcusu. ‘calcionline.com’un haberine göre; Lazio, Beşiktaş’ın Kanadalı golcüsü Larin’i istiyor.
Haberde, “Sportif direktör Igli Tare, Larin gibi ilginç bir oyuncuyu şapkadan çıkarmaya hazır olacak. Beşiktaş’ta oynayan Kanadalı kanat oyuncusu, Maurizio Sarri’nin hücumunu desteklemek için Formello’ya gelebilir” denildi.
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