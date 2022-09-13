Alex de Souza'dan futbolu bırakan Arda Turan için paylaşım

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan için veda paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbolu bıraktığını açıklayan Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan içi veda mesajı yayınladı.

Arda ile birlikte fotoğrafını paylaşan Alex, "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.Alex'in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.