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Alassane Ndao’dan kötü haber

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'da Alassane Ndao’nun sakatlığı moralleri daha da bozdu.

Spor 12.10.2022, 17:38
Alassane Ndao’dan kötü haber

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#Alassane Ndao #Antalyaspor
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