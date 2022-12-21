Alanyaspor zorlandı ama turu geçti

9. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ahmed Ildız'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Mete Kaan Demir, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada gelişen Eyüpspor atağında Ahmed Ildız'ın pasında topla buluşan Umut Bulut'un şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Kaleciden dönen topu Alanyasporlu oyucular uzaklaştırdı.

32. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Candeias'ın ortasında topla buluşan Cavaleiro'nun şutunu kaleci Emrullah Şalk çıkardı.

42. dakikada gelişen Eyüpspor atağında Bülent Uzun'un ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Mete Kaan Demir'in şutunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

54. dakikada Eyüpsporlu Mete Kaan Demir'in ceza sahası içerisinde topun eline çarpması sonucu Alanyaspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

62. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Pereira'nın ceza sahasına ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Zinedine Ferhat topu ağlarla buluşturdu. 1-1

76. dakikada Alanyaspor'da Doumbia'nın rakip ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını Ahmed Hassan kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha dışarı çıktı.

81. dakikada Alanyaspor öne geçti. Zinedine Ferhat ile sağ kanattan gelişen atakta, ceza sahasına gönderilen topa Ahmed Hassan ayaklarıyla uzanarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

86. dakikada Eyüpspor beraberlik golünü buldu. Eyüpspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde, Taşkın İlter'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2

Maçın normal süresi 2-2 bitti.

113. dakikada Alanyaspor öne geçti. Orta alanda gelişen atakta Efkan Bekiroğlu'un rakip takım arakasına attığı topu kontrol eden Doumbia, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.