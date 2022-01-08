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Alanyaspor galibiyeti koruyamadı

Alanya'da karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Spor 08.01.2022, 18:39
Alanyaspor galibiyeti koruyamadı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Maçın 14. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası arka direğine ortaladı. Babacar'ın yükselerek kafayla vurduğu top filelerle buluştu.

34. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahasına ortaladı. Okaka'nın gelişine vurmak istediği topa rakip defans engel olmak istedi. Yükselen topa Mahmut Tekdemir'in gelişine sert şutu, üstten dışarı çıktı.

38. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, Okaka'nın ara pasıyla ceza sahası içinde buluştuğu topu filelere gönderdi. Gol sonrası sevinç gösterisi nedeniyle Ömer Ali Şahiner, sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından Ömer Ali Şahiner'in gol öncesi Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilen golün ardından, Ömer Ali Şehiner ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

45. dakikada Başakşehir beraberlik golünü yakaladı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası dışına doğru uzaklaştırılan topa Caiçara çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu:1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Berkay Özcan'ın son çizgiye gelerek yerden yaptığı ortada, Ndayishimiye meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Top rakip oyuncunun da müdahalesiyle üstten kornere çıktı.

57. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara topu ceza sahası içine ortaladı. Topa iyi yükselen Ndayishimiye'nin vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

71. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası dışına doğru uzaklaştırılan topu Efecan Karaca kontrol etti. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği sert şutta, top üstten auta çıktı.

77. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasta Davidson'ın vuruşunda, top auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA
#Alanyaspor #Başakşehir #Süper Lig
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