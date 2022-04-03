Alanyaspor evinde kazandı
Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Bu maçın ardından Alanya ekibi puanını 52'ye yükseltti. Rizespor ise 26 puanda kaldı ve düşme hattından yer almaya devam etti.
Spor 03.04.2022, 18:14
Ligde 31. hafta heyecanı devam ediyor. Bu günün saat 16.00 periyodunda yer alan maçında 49 puanlı Alanyaspor, sahasında 26 puanla düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Alanyaspor'un gollerini 9. dakikada Emre Akbaba ve 60. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti. Rize ekibinin tek golünü 66. dakikada Papiss Cisse attı. Bu sonucun ardından Alanyaspor ligde puanını 52'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 26 puanda kaldı ve düşme hattında yer almaya devam etti.
Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Erzurumspor
|29
|47
|6. Eyüpspor
|28
|46
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Denizlispor
|28
|33
|16. Kocaelispor
|28
|33
|17. Altınordu
|28
|31
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|30
|51
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|26
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Barcelona
|28
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22