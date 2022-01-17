Alanyaspor'dan dikkat çeken transfer

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor, ara transfer dönemine jet hızıyla başladı. Yapacağı takviyelerle iddialı konuma gelmek isteyen Alanyaspor'dan çok konuşulacak bir transfer geldi.

KİRALIK OLARAK AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz günlerde her konuda anlaşıldı haberinin gelmesinin ardından Erencan Yardımcı'nın resmi imzayı atmak için Alanya'ya geldiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

REKOR BONSERVİS İLE TRANSFER OLMUŞTU

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 Milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transfer ile Erencan, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu olmuştu. Sosyal medyada konuşulan bu olay herkesi çok şaşırtmıştı.

Kaynak: Mynet