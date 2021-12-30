Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.
Spor 30.12.2021, 15:48
Turuncu-yeşilli takımdan yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarının karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı duyuruldu.
Kulüp adına ikinci başkan Kamil Köseoğlu'nun teknik direktör Korkmaz ve ekibine plaket takdim ettiği belirtilen açıklamada, Köseoğlu'nun "Teknik direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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