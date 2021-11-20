Alanyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu: Sürpriz orta saha

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Awaziem, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin.

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