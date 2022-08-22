Alanyaspor 90+1'de beraberliği yakaladı: 1-1

İlk yarı

4. dakikada ilk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Balkovec topu yerden arka direğe doğru gönderdi. Appindangoye'nin son anda dokunduğu meşin yuvarlağı daha sonra savunma uzaklaştırdı.

9. dakikada Zinedine'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan ortasında altıpasta iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda, top üstten az farkla dışarıya çıktı.

10. dakikada bu kez Sivasspor tehlikeli geldi. N'jie'nin ara pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Hakan Arslan'ın şutunda, kaleci Runarsson ayaklarıyla golü önledi.

11. dakikada Gradel'in ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

32. dakikada Zinedine sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Candeias'ın vuruşunda defansa çarpan topa ardından Eduardo dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda ise Appindangoye son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Alanyaspor defansının hatasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

45. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, Lusamba ile girdiği mücadele yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 600. maçına çıktı.

Karşılaşma öncesi Sivasspor'un yeni transferi İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba taraftara tanıtıldı. Sahaya çıkan Saba, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarı alkışladı.

İkinci yarı

49. dakikada ceza yayının sağında şık hareketlerle Alanyaspor defansını oyundan düşüren N'jie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzanarak son anda topu kontrol eden Runarsson, mutlak bir golü önledi.

58. dakikada ev sahibi takım yine tehlikeli geldi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hakan Arslan, topu penaltı noktasına indirdi. Araya giren Alanyaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada kırmızı-beyazlı ekip sol kanattan korner kazandı. Gradel'in kullandığı kornerde ceza yayında Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza yayının gerisinden etkili şutunda, Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

89. dakikada ceza sahasında hareketlenen Doumbia'nın plasesinde top direğin dibinden auta çıktı.

90+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen Doumbia'nın şık plasesiyle meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: Bugün de son dakikalarda beraberliği kurtardık

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, son dakikalarda beraberliği kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, ligde Beşiktaş ile geçen hafta yaptıkları karşılaşmaya benzer durumları yaşadıklarını belirterek, "Bugün de son dakikalarda beraberliği kurtardık. Sahada iyi bir reaksiyon vardı, arkadaşlarımızın oynadığı futbol gerçekten iyiydi." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon bulduklarını ama bunları gole çeviremediklerini aktaran Mateos, şunları kaydetti:

"Devre arasından önce yediğimiz gol tabii oyunun akışını farklı yöne çevirdi. Ama arkadaşlarımızın ikinci yarıda göstermiş olduğu reaksiyon, kazanma isteği, sahada mücadeleyi son saniyeye kadar bırakmama isteği, bu bir puanı gerçekten değerli kılıyor. Bugün sahada genç oyuncular vardı, her geçen gün bunların gelişimini görmek, bunlara süre vermek bizim açımızdan önemli. Sahada Alanyaspor için bugün ilk kez mücadele eden arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Corendon Alanyaspor maçıyla antrenörlük kariyerinde 600. Süper Lig maçına çıktığını anımsatan Mateos, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı rövanş maçı için kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileyerek, "Malmö maçında dualarımız sizlerle inşallah. Bu maçtan galibiyetle ayrılmanızı diliyoruz." diye konuştu.