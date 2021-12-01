Alanyaspor 6-0'la turladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Alanyaspor, konuk ettiği Osmaniyespor'u 6 golle kupanın dışına itti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u evinde 6-0 yenerek, 5. tura yükseldi.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Soldan Borja'nın ceza alanına sert kestiği topa gelişine vuran Famara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
54. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Famara, orta alandan sağ kanatta Candeias'a pası çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Candeias'ın, ön direğe çıkardığı topu Emre Akbaba filelere gönderdi: 2-0.
58. dakikada fark 3'e çıktı. Candeias'ın ceza sahası sol köşesine çıkardığı topa kaşan Eduardo, takımının üçüncü golüne imza attı: 3-0.
68. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan içeriye giren Efecan Karaca'nın yerden ortasında, Oğuz Aydın'ın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.
81. dakikada Candeias'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.
87. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Efecan Karaca'nın yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tetah, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0.
Karşılaşmayı 6-0 üstün tamamlayan Akdeniz ekibi, 5. tura çıktı.
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|22
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|22
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|20
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|18
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|14
|11
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|14
|10
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|14
|10
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|P
|1. Ümraniye
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|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
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|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
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|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
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|28
|4. West Ham
|13
|23
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|13
|23
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|13
|20
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|12
|19
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|13
|18
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|18
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|13
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|13
|15
|15. Leeds United
|14
|15
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|13
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|14
|10
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|12
|9
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|14
|7
|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
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|28
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|27
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|24
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|23
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|14
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|12
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|12
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|15
|10
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