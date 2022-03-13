Alanya'da 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

İki takımın da lig ikinciliği için kıyasıya mücadele edeceği karşılaşma nefesleri kesecek.

Maç öncesinde Fenerbahçe'nin 47, Alanyaspor'un ise 46 puanı bulunuyor.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Emre, Juanfran, Furkan, Tayfur.

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut, Rossi, Serdar Dursun