Alanya'da 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.
Spor 14.08.2022, 20:58
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemeyecek.
Corendon Alanyaspor'da ise Efecan, Umut ve Famara maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.
Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.
11'ler
Corendon Alanyaspor XI: Yusuf, Balkovec, Fatih, Furkan, Tayfur, Fer, Targhalline, Efkan, Candeias, Zinedine Ferhat, Wilson Eduardo
Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Saiss, Emrecan, Masuaku, Salih, Gedson, Berkay, Nkoudou, Ghezzal, Weghorst
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