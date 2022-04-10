Akılalmaz gol: Kaleden kaleye attı

İtalya Serie C'de Modena, son dakika golüyle Imolese'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü kaleci Riccardo Gagno kaydetti.

Mücadelenin 90+1. dakikasında kendi ceza sahası önünde topu önüne yuvarlayan 24 yaşındaki eldivenin, yaklaşık 80 metreden gelişigüzel yaptığı vuruş, rakip kalecinin de hatasıyla gol oldu.

Modena, bu golle ligde puanını 84'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.