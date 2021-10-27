Akhisarspor'a kupa morali

Kupada 3'üncü Lig'de kendisi gibi düşme hattında bulunan Bergama Belediyespor'u normal süresi 2-2 biten maçta uzatmada 4-2 yenmeyi başaran Akhisar, zor da olsa adını 4'üncü tura yazdırıp üzerindeki kazanamama stresini attı. Akhisarspor'da altyapı patentli Oğuzcan ilk golünü atarken, takımın en golcü ismi Bertuğ kupayı da boş geçmedi. Yusuf Cihat ise uzatmalarda duble yapıp Akigo'ya turu getirdi.