Ajax'tan Trabzonspor'a
Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'tan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 30.08.2022, 16:49
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın kulübümüze geçici transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150 bin avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Yapılan ikinci açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023 futbol sezonu için 7 milyon 280 bin lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.
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