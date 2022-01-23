Ajax, PSV'yi yendi liderliği aldı
Hollanda Ligi'nin 20. haftasında Ajax, deplasmanda PSV'yi 2-1 mağlup ederek liderliği devraldı.
Spor 23.01.2022, 20:21
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde PSV Eindhoven'i 2-1 yenen Ajax, liderliğe yükseldi.
Ligin 20. haftasında PSV ile Ajax, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı Ajax'ın 19 yaşındaki genç hücum oyuncusu Brian Brobbey'nin 34. dakikada attığı gol ile 1-0 bitti.
Maçın ikinci yarısının 53. dakikasında PSV takımının Alman asıllı oyuncusu Mario Götze'nin attığı gol ile durum 1-1 oldu. Ajax'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Noussair Mazraoui, 74. dakikada attığı golle takımı 2-1 öne geçirdi.
Ajax aldığı 3 puanla liderliği PSV'den devraldı ve 2 puan farkla ligde ilk sıraya yerleşti.
Kaynak: NTVSPOR
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