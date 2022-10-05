Ajax-Napoli maçının sonunda dikkat çeken olay: Formalarını değiştirmediler
Ajax-Napoli maçında deplasman ekibi sahadan 6-1 galip ayrıldı. Mücadele sonunda Napolili futbolcular, Ajaxlılarla formalarını değiştirmek istedi ancak bu talep ev sahibi ekibin soyunma odasında reddedildi.
Spor 05.10.2022, 22:06
Ajaxlı futbolcular, Napoli'ye 6-1 yenildikleri maçtan sonra rakip takımdan gelen 'formalarımızı değiştirelim' talebini reddetti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en sürpriz sonuçlarından birine imza atan Napoli'de futbolcuların Ajaxlılardan gördüğü bu tepki dikkat çekti.
Hollanda basını, Ajaxlı futbolcuların bu talebi aldıkları farklı mağlubiyet sebebiyle reddettiğini ifade etti.
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