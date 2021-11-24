Ajax maçının kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak Ajax maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi’nde galibiyeti ve puanı bulunmayan Beşiktaş, 5. haftada bugün Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek. Gruptan çıkma şansını yitiren siyah-beyazlılar, bugünkü maçta hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.
Rıdvan kadrodan çıkarıldı
Bu zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takıma, genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. 20 yaşındaki oyuncunun sol arka adalesinde ağrı hissettiği için tedbir amaçlı, Ajax maçının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır."
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