Ahu Özyurt, Galatasaray'daki görevinden istifa etti
Geçen ağustos ayında, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen gazeteci Ahu Özyurt, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Spor 23.12.2021, 17:53
Geçen ağustos ayında Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne getirilen Ahu Özyurt, bu görevinden ayrıldığını duyurdu. Galatasaray'da yönetimdeki istifaların ardından, bir ayrılık haberi daha geldi.
Özyurt açıklamasında, "Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray'dır" ifadelerini kullandı.
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