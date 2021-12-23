Ahu Özyurt, Galatasaray'daki görevinden istifa etti

Geçen ağustos ayında Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne getirilen Ahu Özyurt, bu görevinden ayrıldığını duyurdu. Galatasaray'da yönetimdeki istifaların ardından, bir ayrılık haberi daha geldi.

Özyurt açıklamasında, "Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray'dır" ifadelerini kullandı.