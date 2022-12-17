Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber: Sol dizinden ciddi şekilde sakatlandı
Trabzonspor'dan sezon başında Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, son idmanda ciddi bir sakatlık yaşadı. Hollanda kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada genç oyuncunun sol dizinden sakatlandığını belirtti.
Spor 17.12.2022, 10:18
Trabzonspor'dan büyük umutlarla Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin son idmanında sol dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi.
Genç oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada Kaplan'ın önümüzdeki aylarda forma giyemeyeceği belirtildi.
Ahmetcan Kaplan'ın bu sabah ameliyat olduğu ve sezonun geri kalanında kadroda olmasının beklenmediği aktarıldı.
19 yaşındaki defans oyuncusu, sezon başında 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a imza atmıştı.
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