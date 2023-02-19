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Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda

Trabzonspor'un 87 yaşında hayatını kaybeden efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi toprağa verildi.

Spor 19.02.2023, 17:21
Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda

Özyazıcı için daha önce Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yer aldığı Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi. Alana getirilen Özyazıcı'nın cenazesi, Türk ve Trabzonspor bayraklarına sarıldı.

Özyazıcı'nın başarılarının anlatıldığı öz geçmişinin okunmasının ardından söz alan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün temel taşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ailesi, sevenleri ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileyen Ağaoğlu, "Değerli hocamız sadece başarılı bir sporcu, çok başarılı bir antrenör değil benim gözümde aynı zamanda bir filozoftu. Yaşadığı dönemde 1960'ların sonu 1970'lerin başı Türk futbolunun yapısını, ihtiyaçlarını ve eksiklerini o kadar iyi analiz etti ki bunu ancak bir filozof analiz edebilirdi. O dönemde ne bilgisayarlar ne de analiz raporları tutuluyordu. İhtiyaçlarını tespit etti ve başarıya giden yolun rotasını çizen bir filozoftu." diye konuştu.

Ağaoğlu, Özyazıcı'nın futboldaki başarılarının yanı sıra mütevazı bir insan olduğuna değinerek, "Bugün spor kamuoyunda duyanlar belki hayretler içerisinde kalacak ama evet 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 16 kupalı bu kadar mütevazı bir insanı, hocamızı ebediyete uğurluyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun, nur içerisinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise Özyazıcı'nın öz geçmişine dikkati çekti.

Türkiye'de bu vasıflara sahip sporcu varlığının zor olduğuna işaret eden Sürmen, "Biz onu Trabzonspor'da hoca, futbolcu, şehrin ağabeyi ve en çok kupa kazanan hocası olarak ve 8. şampiyonluğumuzun simge şapkasıyla hatırlıyoruz, hatırlayacağız ve onu hiç unutmayacağız. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da gençliğinin efsane teknik adamının Ahmet Suat Özyazıcı olduğunu söyledi.

Gençliğinde Özyazıcı'yı uzaktan seyretmesine rağmen hayranlıkla takip ettiği bir süreç yaşadığını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Genç bir takım hocasıyken Trabzon'daki bir organizasyona geldiğimde kendi esnaf dükkanında çalışırken ilk tanışma fırsatım o zaman oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü olduktan sonra iki kere evde, bir kere de hastanede ziyaret ettim. Geçmişte çok paylaştığımız bir şey yoktu ama benim için Trabzonspor'un başlangıcındaki örnek aldığımız insanlardı. Sonrasında müzede dolaşırken tarihi merakım olduğu için resimlere bakıyordum. Ahmet hocamızın kupa aldığında oyuncuların sırtında gezerken eşofman üzerinde kasketi vardı. Benim çok dikkatimi çekti. Kaskete ben de meraklıydım, takıyordum. 'Bir gün müzede inşallah yer alırım, kupa alırsam kasket takacağım.' dedim. O gün kupa alırken kasket de kulübede yanımdaydı. Trabzonspor'un, Trabzon şehrinde başka bir renk ve başka bir takım tutulmamasının adımını atan sayın hocamızı rahmetle anıyoruz."

Avcı, Trabzon'daki 27 aylık görev süresi içerisinde Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi iki önemli kişinin ayrılışına şahit olduğunu, her ikisinin de Trabzon ve ülke futboluna önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Şenol Güneş: "Hoşça kal, güle güle hocam"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özyazıcı'nın herkesin saygı duyduğu, başarılı spor ve aile hayatı olan önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Yaşadığı hikayelerin büyüklüğüne işaret eden Güneş, "Oysa ki onların hikayeleri çok büyük. O hikayeleri yaşıyorken belgesele dönüştürüp halkı bilgilendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güneş, Özyazıcı'nın yaptıklarının gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tip anlayışta olan insanlar asla unutulmaz ama onların ne yaptıklarını anlatabilirsek. Geleceği kurmak için geçmişi irdelemek gerekiyor. Onlar yoku var ettiler. Araba için de aynısı konuşulur. Tekerlek olmasa bugün modern araçlar olmazdı. Trabzonspor'un çıkışıyla Türkiye'de ve dünyada ses getirmenin başlangıcını yapan iki değerli büyüğümü yakın zamanda kaybettik. Hepimiz üzgünüz. Ama onların yaptıklarını, çalışırken ne eziyet çektiklerini bilen bir kişi olarak söylüyorum. Onların belgesele dökülüp izah edilmesi gerekiyor. Biri kendini ölümüne çalışmaya verirken, diğeri zekasını kullanarak bu şehre hizmette bulundu. Bunlar kolay şeyler değil. Mum ışık vermek için kendini yakar. Ama bunu kimse bilmez. O acıyı çekerken bile çok büyük bir sabrı vardı."

Güneş, konuşmasını yanı başında bulunan Özyazıcı'nın cenazesine dönerek, "Hoşça kal, güle güle hocam." diyerek tamamladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yapmış eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak da Özyazıcı'nın geçmişinin sayısıyız başarılarla dolu olduğunu kaydederek, "Eğer misafirlerimizi, yeni neslimizi sayısız her cinsten kupaların olduğu müzemizde gezdirebiliyorsak, 'Bir sevdadır, bir destandır Trabzon.' diye gezebiliyorsak, 61 plakası Türkiye'nin her tarafında önemli haldeyse ve bugün Trabzon şehri denince büyük olgu Trabzonspor ise bu başarıda en önemli katkıyı sağlayan kişilerin birincisi Ahmet Suat Özyazıcı'dır." diye konuştu.

Can Özyazıcı: "İş insanlığı, iş ahlakını ve çalışmanın önemini öğretti bize"

Özyazıcı'nın oğlu Can Özyazıcı, babası ile uzun yıllara dayanan esnaflık geçmişleri olduğunu anlatarak, "Tam 40 yıl beraber çalıştık. İş insanlığı, iş ahlakını ve çalışmanın önemini öğretti bize. Gurur duyuyorum. Herkesin Suat hocasıydı, benim de Suat babamdı. Nurlar içerisinde yatsın, diyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından İskenderpaşa Camisi'ne getirilen Özyazıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Özyazıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Günaydın, Ahmet Celal Ataman, Trabzonsporlu eski futbolcular Hüseyin Tok, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Lemi Çelik ve Hamdi Aslan, Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
#ahmet suat özyazıcı #Trabzonspor
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