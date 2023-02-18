Ahmet Suat Özyazıcı, vefat etti
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti.
Spor 18.02.2023, 20:22
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." denildi.
Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır hastalığı nedeniyle evde tedavi gören efsanevi teknik direktörün akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi.
Hakan Özyazıcı, yarın İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından Özyazıcı'nın cenazesinin toprağa verileceğini de kaydetti.
Kaynak: AA
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