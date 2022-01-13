Ahmet Nur Çebi yeni sportif direktörü açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpte başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin düzenlediği basın toplantısına teknik direktör Önder Karaveli ve yeni sportif direktör Ceyhun Kazancı da yer aldı.

Vodafone Park'taki basın toplantısında öne çıkanlar şöyle;

Ahmet Nur Çebi: "Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum"

"Öncelikli olarak hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın, ailesine sabırlar diliyorum."

"Şeffaf olmaya devam edeceğiz"

"Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Mali Genel Kurul bir milat olmuştur. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Sunduğumuz raporun sonuçları ne ise sonuna kadar gideceğiz."

"Üç kupa camiamıza hayırlı uğurlu olsun"

"Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum."

"Yabancı hakem gelsin' dedik diye mi cezalandırılıyoruz?"

"Hakemler konusunda sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı, ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu da bulmakta zorlanıyorum. VAR hakemlerinin, orta hakem olmaması gerektiğini defalarca kez söyledim. 'Bazı maçlarda yabancı hakem gelsin' dedik diye mi cezalandırılıyoruz? TFF'yi uyarıyorum. Yürüyen düzene isyan eden arkadaşlara da isyan eden bir ekip var."

"Mükafat var, ceza yok"

"Ceza almak Türk spor kamuoyunda başkan olarak hoş bir şey değil. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Mükafat var, ceza yok böyle olmaz. Laf olsun torba olsun diye ceza verip, ertesi maç onore ediyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka anlama gelmez. Hakem arkadaş bir hata işlemişse cezası gerektiği kadar olmalı. Azıcık ucundan, orasından, burasından, millet kandırılsın diye ceza verilmez."

"Bu işten kim menfaat sağlıyor?"

"Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes hakemlerden şikayet ederken, anlayamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaat sağlıyor?"

"Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı"

"Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz."

"Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir"

"Önder Karaveli teknik direktörümüzdür... Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir. Önder Karaveli büyük projenin parçası olacaktır. Bu proje öz kaynak, altyapı, Beşiktaş'ın ekonomik anlamda düzeleceği tarzda futbolcu yetiştirmek, üretmek olacağı, birinci önceliğimizin bu olduğu, ektiğimizi meyveleri topladığımızı müjdelemek istiyorum."

Ceyhun Kazancı: "Tribünlerden geldim"

"22 yıllık Beşiktaş kongre üyesiyim. Tribünlerden geldim. Futbolla ilintim çok farklı mertebelerde oldu. Menajerlik, pazarlama, satış, stadyum. Bir kulübün gelir elde ettiği tüm bölümlerde bulundum. Birçok kulübü tanıdım. Türk futbolunda sorunları birebir gören ve analiz eden biriyim. İşin teknik tarafı bizim haddimize değil. İşin taktik tarafı haddimiz değil. Önemli olan hocamızın, oyuncularımızın, kulübümüzün futbol tarafının en sağlıklı şekilde yürüyeceği yapıyı oluşturabilmek."

Önder Karaveli: "Beşiktaş için adanmış hayatım var"

"Ben kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Bundan sonra da böyle yaşamaya devam edeceğim. Kalbimin sesini dinlerim. Bana hep doğruları söylemiştir. Aklımla, zihnimle birleştiririm ama kalbimi dinlerim. Bugün burada olmamı oturmamı sağlayan şey de kalbimin sesidir. Beni bugünlere getiren, bana futbolculuk şansı veren, antrenör olma şansını tanıyan Beşiktaş için de adanmış hayatım var. Bunu söylemekten gurur, onur duyuyorum. Beni bu hale Beşiktaş öz kaynak düzeni getirdi."

"Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum"

"Daha önce de söyledim, Beşiktaş U19 Takımı, A Takıma en yakın takım olduğu için, o takımın başında bana görev veren, bana inanan Sergen Yalçın hocamdır. Görevde olduğu sürece bize her konuda son derece yardımcı ve destekçi oldu. Ona teşekkür ediyorum."

"Bugün Beşiktaş için bir milattır"

"A Takıma geçişte oyuncunun karşılaştığı zorlukları kimse konuşmuyordu. Benden daha iyi, altyapılarda o kadar çok hoca var ki... Beşiktaş en başarılı dönemlerini PAF takımdan oyuncular çıkardığı zaman yaşamıştır. Bugün Beşiktaş için bir milattır."

"Benim yaptığım şey Emirhan'a güvenmek"

"Genç oyuncu diye bir şey yoktur. Oyuncular vardır. Emirhan İlkhan'la ilgili bir şeyler de söylemek istiyorum. Emirhan konusunda en az emek bana aittir. Onunla 5 aydır çalışıyorum. Onunla bunca yıl çalışan antrenörlerin emeği daha büyüktür. Sadece bir insan üstüne almaya çalışmasın lütfen. Sadece antrenörlerin mi? Malzemecinin de aşçının da emeği vardır. Benim yaptığım şey, Emirhan İlkhan'a güvenmek. Ben sadece Beşiktaş'ın gençlerine değil, Türkiye'nin gençlerine güveniyorum. Hata yapacak bu gençler. İçimizde hatasız insan var mı? Ben 47 yaşıma gelene kadar çok hata yaptım. Ancak onlardan isteğim yeni hatalar yapmaları. Lütfen farklı hatalar yapın diyorum."

"Birinci kimliğim Beşiktaş taraftarı olmam"

"Benim birinci kimliğim, Beşiktaş taraftarlığıdır. Tribünde şarkılar, besteler söylediğimiz günleri özlüyorum. Bu kadar çok sorumluluğu olmayan bir şeydi o. İnşallah o günleri bir daha yaşarım."