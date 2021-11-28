Ahmet Nur Çebi: Gereken neyse onu yaparız

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 kaybetti ve ligde arka arkaya dördüncü mağlubiyetini aldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında konuştu.

"Şampiyon olacağız"

Bu sene şampiyon olacaklarını söyleyen Çebi, "Hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzdü. İddia ediyorum, bu senenin şampiyonu yine Beşiktaş olacak" dedi.

"Hoşgörü bitti"

Hakemler hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "TFF ve MHK'ya sesleniyorum. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz. Size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir" ifadelerini kullandı.

"Konuşacağız"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkında da konuşan Çebi, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış ve tutum görebilirsem onunla yolu yürümeyi tercih ederim" dedi.