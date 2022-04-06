Ahmet Nur Çebi'den Ceferin'e ziyaret
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. Çebi'ye TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Kemal Erdoğan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül de eşlik etti.
Spor 06.04.2022, 21:38
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.
Çebi'ye TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Kemal Erdoğan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül de eşlik etti. Ziyaret İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleşti.
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