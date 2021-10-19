Ahmet Nur Çebi: "Bunun bize bir faydası yok"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında bugün Portekiz ekibi Sporting'i konuk edecek Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

A Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Önceki 2 maçta sakatlıklara rağmen iyi oynadık"

"Şampiyonlar Ligi'nde takımlar çok güçlü. İddialı olabilmemiz için en azından bu maçı kazanmamız gerekiyor. Önceki 2 maçta sakatlıklara rağmen iyi oynadık. Özellikle Ajax maçında genç çocuklarımınız gösterdiği performans Beşiktaş'ımızın geleceği açısından beni ümitlendirdi. Başakşehir maçında sakat oyuncularımız çok uzun süre sonra sahalara döndü. Adaptasyon süreci nedeniyle başarılı olamadılar. Umarım bu maçta bunu aşarız. "

"Tek başına futbolcularla başarı gelmiyor"

"Batshuayi ve Pjanic, ikisi de çok kıymetli oyuncular. Transferler her şeyi çözmüyor. Tek başına futbolcularla başarı gelmiyor. Sorunları ortadan kaldıran yönetim ve teknik heyetle başarı geliyor. Başarının da başarısızlığın da sahipleri tek kişi değildir."

"Taraftarımızın bu şekilde devam etmesinin bize faydası yok"

"Avrupa'daki tribün olaylarından dolayı çok büyük cezalar aldık. Taraftarımızın bu şekilde devam etmesinin bize faydası yok. Taşkınlık kısmını çözmemiz lazım. Hem karşı kulüpler zararlarını bizden temin etti hem de UEFA'dan ceza yedik."

"Aşı karşıtlığına ben de karşıyım"

"Sağlık bakanımızın da söylediği gibi aşı işini çözmemiz gerekiyor. Aşı karşıtlığına ben de karşıyım. Sağlığımız, çocuklarımızın geleceği için aşı olmamız gerekiyor. Avrupa'da iyi durumda, tüm statlarda sınırlama kalkmış durumda. Ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olduğumuz bu dönemde taraftarlarımızın aşılarını olarak tribünlere gelmelerini bekliyoruz."

Galatasaray derbisi

"Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli. Bir maçla şampiyon olunmuyor. Galatasaray kadar diğer takımlara karşı mücadele de önemli."